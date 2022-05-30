Москва, , 08:19 — REGNUM По итогам торгов 27 мая нефть сорта Brent подорожала на 1,46%, до $119,31 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Цистерны с нефтепродуктами Roy Luck

Несмотря на то, что Евросоюз не может найти компромисс по отказу от российских энергоресурсов, цена на нефть продолжает дорожать.

Согласно последним данным Baker Hughes, Число активных нефтяных установок за неделю сократилось на две единицы, до 574 установок. В целом, буровая активность на американском континенте растет.

Сегодня, 30 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $120 за баррель. Цена вернулась к важному уровню сопротивления.

Ближайшая цель $123,71 (максимум от 24 марта 2022). Нефть дорожает семь недель подряд, поэтому от зоны 120-123 стоит ожидать коррекции.

Страны ОПЕК+ 2 июня проведут встречу, чтобы определить квоты на добычу на следующий месяц.

Ожидается, что страны альянса продолжат придерживаться согласованного ранее графика и увеличат квоты на 432 тыс. баррелей в сутки.

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