Донецк, 30 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками Донецка число жертв возросло до шести, сообщили 30 мая в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ в Донецке число жертв возросло до шести, 14 человек получили ранения», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что среди погибших — подросток 2009 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики применили американское вооружение при обстреле центра Донецка, в том числе школ.

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