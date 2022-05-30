Донецк, , 11:52 — REGNUM Украинские силовики применили американское вооружение при обстреле центра Донецка, в том числе школ. Об этом мэр города Алексей Кулемзин рассказал 30 мая в эфире Первого канала.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, в Донецке «канонада продолжается». Ранее в своём телеграм-канале мэр сообщил, что при обстреле города пострадали школы, погибли пять человек, есть раненые.

«Работает тяжёлая артиллерия, скорее всего, это новая американская поставка», — сказал Кулемзин.

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