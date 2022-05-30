Донецк, 30 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Пять человек погибли в Донецке в результате обстрела центральной части города украинскими силовиками. Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 30 мая в своём телеграм-канале.

Andrew Butko Донецк после обстрела

Он написал, что по Ворошиловскому району Донецка «бьют артиллерией». Украинские снаряды повредили гуманитарную гимназию и две школы, в зданиях повреждено остекление.

Два человека погибли в школе №22, ещё 12 человек получили ранения. В школе №5 погиб один человек. Ещё два мирных жителя погибли при обстреле Буденновского и Ворошиловского районов.

Штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале уточняет, что погибших — пять человек, раненых — 16 человек. В числе погибших — подросток 2009 года рождения.

Читайте также: Украинская артиллерия обстреляла Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР