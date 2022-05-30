Москва, 30 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» — жители и гости столицы смогут попробовать рыбу и морепродукты со всей страны: черноморскую барабульку, дальневосточную корюшку, байкальского омуля, мурманских камбалу и палтуса, астраханских карася и карпа, якутского муксуна, приморскую горбушу, а также олюторскую сельдь и краба с Камчатки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

National Oceanic and Atmospheric Administration Камчатский краб

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«Нахожусь под огромным позитивным впечатлением. Видно, что мероприятие пользуется спросом. Для меня главное, что камчатская рыба и крабы пожаловали в гости в Москву. Каждый москвич может приобрести, попробовать и прикоснуться к тому богатству, которое у нас есть. Конечно, это очень важное мероприятие, потому что мы — самая богатая рыбой страна в мире, при этом рыбы едим очень мало. Во всем мире гоняются за полезной вкусной северной рыбой и морепродуктами, и нам нужно наращивать их потребление в стране», — сказал Солодов.

Губернатор добавил, что была достигнута договоренность о расширении поставок камчатской рыбы. При этом, качество рыбы будет неизменно высоким и не ухудшится в ходе доставки, ведь технология обработки рыбы такова, что она замораживается либо на заводе, либо на судне сразу после вылова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве самый популярный гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проходит с 27 мая по 5 июня с мастер-классами и культурно-развлекательной программой.