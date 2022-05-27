Москва, , 10:04 — REGNUM В Москве самый популярный гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» состоится с 27 мая по 5 июня с мастер-классами и культурно-развлекательной программой, сообщается на портале мэра столицы.

Площадка фестиваля «Рыбная неделя» на Кузнецком мосту Дарья Антонова © ИА REGNUM

Все желающие на 23 площадках в центре Москвы и в жилых районах смогут купить десятки видов промысловых рыб и морепродуктов из России и зарубежных стран. Крупнейший рыбный рынок площадью 700 кв. метров будет работать между Манежной площадью и площадью Революции.

Гостей фестиваля ждет широкий выбор охлажденной, замороженной, копченой и вяленой рыбы — черноморская барабулька и дальневосточная корюшка, байкальский омуль и камчатский краб, камбала из Мурманска, а также живые мидии, устрицы и другие деликатесы.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение «Рыбной недели» более 500 московских ресторанов предложат посетителям особое рыбное меню.

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