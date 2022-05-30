Москва, 30 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Украинские военные лишились 15 беспилотных летательных аппаратов. Украинские дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны ВС РФ. Также были перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Смерч». Об этом 30 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Кроме того, ракетные войска и артиллерия уничтожили четыре украинские установки РСЗО «Град» и склад боеприпасов в Донецкой Народной Республике.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолёта, 128 вертолётов, 1 064 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов», — уточил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции на Украине сбили два летательных аппарата украинских военных. Так, украинский вертолёт Ми-24 был сбит над населённым пунктом Гусаровка Харьковской области. Кроме того, в районе Кремидовки Одесской области в воздухе был сбит доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолёт воздушных сил Украины.

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Днём ранее, 25 мая, российские средства ПВО в воздухе сбили украинский вертолёт Ми-8 и 11 беспилотных летательных аппаратов.

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