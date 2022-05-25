Москва, , 11:38 — REGNUM Украинский вертолёт Ми-8 и 11 беспилотных летательных аппаратов сбили в воздухе российские средства ПВО в рамках специальной операции. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 25 мая на брифинге.

Вертолет Ми-8 U.S. Air Force

Он уточнил, что в минувшие сутки украинский Ми-8 был сбит в Николаевской области, в районе села Бармашово.

Беспилотники сбиты в районах острова Змеиный, населённых пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы в Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны в ДНР.

В числе сбитых аппаратов — «Байрактар ТБ-2» турецкого производства. Его сбили в районе села Шандриголово в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее российские средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ.

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