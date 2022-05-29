Москва, , 20:30 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов предложил ввести государственное регулирование цен на товары первой необходимости.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В который раз вынужден говорить о необходимости введения государственного регулирования цен. Особенно на товары первой необходимости», — предложил Зюганов.

По его убеждению, государству пора заняться регулированием и нести за это ответственность.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ в сфере государственного регулирования цен разработали депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с Андреем Исаевым и Максимом Топилиным,

В марте инициатива была направлена в правительство РФ для получения официального отзыва.

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