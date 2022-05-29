Москва, 29 мая 2022, 20:23 — REGNUM Член Совфеда Андрей Клишас предложил расширить повестку саммита ЕС и обсудить конфискацию активов объединения в России.
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«Обсудите уже сразу и конфискацию активов стран ЕС в России», — предложил Клишас с телеграм-канале.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, на саммите ЕС 30−31 мая будет обсуждаться вопрос легализации конфискаций российских активов в юрисдикции Евросоюза, отметил источник. Кроме того, ЕС продолжит обсуждение санкций в отношении России.
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