Москва, 29 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией ВС России поражены два пункта управления ВСУ, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 29 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пролёт авиации

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Всего в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ.