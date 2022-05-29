Москва, , 11:32 — REGNUM Блокировать донаты для треш-стримов предложил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

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«Предлагаю главе Минцифры (Максиму Шадаеву — ред.) блокировать донаты для трэш-стримеров», — сообщил Чернышов в телеграм-канале.

В наше время, когда некоторые люди в погоне за славой готовы унижать других, делать им больно или унижать человеческое достоинство на камеру, с ними нужно поступать самым страшным (для них) образом: либо лишать внимания, либо лишать денег, привел аргумент парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о необходимости привлечения организаторов треш-стримов к уголовной ответственности заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

В декабре 2020 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение комитету по госстроительству при взаимодействии с зарубежными платформами разработать меры борьбы с треш-стримами.

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