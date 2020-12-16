Москва, , 10:30 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение комитету по госстроительству при взаимодействии с зарубежными платформами разработать меры борьбы с треш-стримами, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Блогер (сс) NeONBRAND

Доклад о работе ожидается в конце января 2021 года.

Проблему треш-стримов поднял на заседании член Совфеда Алексей Пушков.

«Мне кажется, нужно принять дополнительные законодательные меры… Мы должны внести такие поправки, которые запретят треш-стримы как таковые, мы можем тут полагаться на сотрудничество с интернет-платформами», — предложил Пушков.

Он считает недопустимой пропаганду социально унижающего человеческое достоинство поведения.

Широкий резонанс получил стрим со смертью. Блогер обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

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