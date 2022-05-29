Донецк, , 10:58 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли в ДНР 42 человека и технику. Об этом 29 мая сообщает Народная милиция ДНР.

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«За сутки наши военнослужащие уничтожили 42 украинских националиста, 2 бронетранспортера, 2 огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и два грузовых транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Кроме того, захвачены 3 бронетранспортера и 2 грузовых транспортных средства противника.