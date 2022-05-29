Москва, 29 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Украина пытается использовать кризис с поставками зерна на мировой рынок для ввода кораблей НАТО в Черное море. Об этом заявил ближневосточный обозреватель Кирилл Семенов.

Mil.gov.ua Корабль НАТО в одесском порту

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«Украина использует этот кризис, чтобы постараться добиться ввода в Чёрное море военных кораблей стран НАТО, чтобы они якобы обеспечивали вывоз зерна (на самом деле нет), путем конвоев», — отметил он в Telegram-канале.

Ранее Reuters сообщило, что Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом для организации вывоза зерна с Украины. По данным El Pais, ЕС рассматривает возможность организации «военно-морской миссии» с целью вывоза пшеницы, кукурузы, ячменя через морские порты Украины, в первую очередь — Одессы.