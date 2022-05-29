Луганск, 29 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Первомайск из минометов. Об этом 29 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7th Army Training Command ВСУ

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.20 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Первомайск с применением минометов 120 мм (4 мины)», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Первомайску 6 снарядов.