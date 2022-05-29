Токио, , 07:59 — REGNUM Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ видит вину Владимира Зеленского в начале спецоперации на Украине. По его мнению, к ней привела позиция по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт в Донбассе.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Сила в правде»: всё о специальной военной операции на Украине — трансляция»

Военных действий можно было бы избежать, заставив Зеленского пообещать, что Украина не вступит в НАТО или заставить предоставить «высокую степень автономии двум анклавам на востоке», считает Абэ. Он также допустил, что заставить изменить мнение Зеленского было бы трудно, но на него мог бы оказать влияние американский лидер Джо Байден.

«…Зеленский, конечно, отказался бы», — заявил он в беседе с Economist.

Ранее сообщалось, что требование Киева принять Украину в ЕС по ускоренной процедуре не может быть выполнено, так как подобной процедуры просто не существует. Об этом пишет The American Conservative. Быстрое вступление Украины в ЕС нарушит критерии верховенства права и дестабилизирует сам ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: В США предрекли провал попытки Украины быстро вступить в ЕС