Москва, , 13:56 — REGNUM Требования послов США в разных странах о блокировке российских СМИ являются «диктатурой либерализма». Об этом 28 мая написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У американских послов за границей новая забава — в истеричной манере требуют от стран заблокировать работу российских СМИ. Вот она во всей красе диктатура либерализма», — отметила она в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона будет последовательно отстаивать интересы отечественного спорта, а также оспаривать дискриминационные решения международных организаций