Москва, 28 мая, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Российская сторона будет последовательно отстаивать интересы отечественного спорта, а также оспаривать дискриминационные решения международных организаций. Об этом 28 мая говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Россия будет последовательно отстаивать интересы отечественного спорта, оказывать всю необходимую помощь нашим национальным федерациям для оспаривания дискриминационных решений соответствующих международных организаций», — говорится в заявлении.

Также в нем высказывается уверенность в том, что большая часть стран мира разделяет идею сохранения чистого неполитизированного спортивного движения и потому сможет найти выражение в новых формах организации международного спортивного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что желание международных спортивных структур отстранить российских атлетов от участия в летних Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже является грубым нарушением прав спортсменов.