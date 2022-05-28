Москва, , 12:28 — REGNUM Своими действиями США сами провоцируют продовольственный кризис на Украине, тогда как РФ намерена добросовестно поставлять продовольствие и другие товары. Об этом 28 мая говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова Mid.ru

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«Заявление Байдена 10 мая о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 млн тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском «ленд-лизе». Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей. По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна», — отмечается в сообщении.

США и ЕС намерены в течение 2,5 месяцев вывезти с Украины 20 млн тонн зерновых якобы для их переправки в страны Африки и Ближнего Востока в целях предотвращения продовольственного кризиса. «Однако в реальности зернотранспортируется на склады в Европе», — добавила она.

При этом РФ продолжает оставаться ответственным участником мирового продовольственного рынка:

«Хорошо осознаем значение таких поставок для обеспечения социально-экономической устойчивости различных регионов мира».