Берлин, , 12:17 — REGNUM Германия предпринимает достаточно мер в рамках оказания военной помощи Украине, но не может исполнить все желания Киева, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Сила в правде»: всё о специальной военной операции на Украине — трансляция»

По его словам, солдаты ВСУ в настоящее время обучаются обращению с самоходными гаубицами PzH 2000.

«В ближайшее время ФРГ поставит данные вооружения Украине, так что это неправда, что Германия ничего или мало поставляет. Верно то, что Берлин не может выполнить все желания Киева», — заявил Хабек в интервью Welt am Sonntag.