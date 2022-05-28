Москва, 28 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Истребительной авиацией России за сутки сбиты в воздухе два самолета Су-25 украинских воздушных сил над населенными пунктами Заградовка Херсонской области и Барвенкого Харьковской области. Об этом 28 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны России Истребитель Су-27 ВКС России

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Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией России за сутки поражены шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО «Град», а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.