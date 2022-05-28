Москва, , 11:51 — REGNUM В результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) и вооруженных сил России полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман. Об этом 28 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Всего с начала проведения военной спецоперации на Украине уничтожены: 182 самолета, 128 вертолетов, 1045 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3297 танков, 444 установки реактивных систем залпового огня, 1714 орудий полевой артиллерии и минометов, 3245 единиц военной автомобильной спецтехники.