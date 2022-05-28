Луганск, , 11:04 — REGNUM Число пострадавших при обстреле Сватово со стороны ВСУ, использовавшими «Точку-У», выросло до 23. Об этом 28 мая сообщили в генпрокуратуре ЛНР.

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«Следователи генпрокуратуры зафиксировали результаты обстрела пгт. Сватово ВФУ, использовавшими ТРК «Точка-У». Установлено, что в результате обстрела погибли два местных жителя, 23 получили ранения, из них 5 детей, в том числе 2-месячный ребенок», — отмечается в сообщении.

Кроме того, повреждены три легковых автомобиля и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по Сватову. ВСУ выпустили 3 ракеты, все три были сбиты ПВО. Сообщалось о двух погибших и 15 раненых.

Следователями генпрокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 440 УК ЛНР (геноцид).