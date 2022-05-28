Москва, , 10:22 — REGNUM С массовым отказом ушедших с российского рынка торговых сетей в возврате денежных средств за купленные подарочные карты и сертификаты столкнулись жители России. Об этом 28 мая сообщает издание «Коммерсант».

После воровства Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР

Уточняется, что такого рода трудности возникли у покупателей ушедших из РФ сетей Zara, Bershka, Oysho, Mothercare и Levi`s, также из-за технического сбоя обслуживание карт заморозила и сеть «Перекресток». При этом отмечается, что потребители могут обратиться в компании с претензиями, однако последние, в свою очередь, имеют возможность сослаться на обстоятельства непреодолимой силы.

Также указывается, что председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов рассказал изданию, что число подобного рода жалоб увеличивается в течение последних месяцев и уточнил, что на подарочных картах у российских потребителей и сертификатах находятся десятки миллионов рублей.

«Мы усматриваем признаки преступлений у целого ряда иностранных компаний, в ближайшие недели направим обращение в прокуратуру и МВД, чтобы вернуть «зависшие» на сертификатах средства покупателей», — сказал он.

Кроме того, добавляется, что в Роспотребнадзоре заявили, что в период с 12 марта по 1 мая 2022 года порядка 2,2% всех поступивших жалоб от потребителей были именно по поводу желания вернуть средства за купленные сертификаты у ушедших из РФ компаний. В то же время, в ведомстве считают, что владельцы карт и сертификатов имеют право в сложившейся ситуации требовать возврата денег.

Помимо того, сообщается, что также с проблемой использования подарочных сертификатов столкнулись клиенты холдинга X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Карусель»), так как им не смогут вернуть деньги за сертификаты из-за технического сбоя в IT-системе программы лояльности, который возник на стороне зарубежного подрядчика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление продовольственного кризиса произошло из-за западных санкций.