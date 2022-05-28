Вашингтон, 28 мая 2022, 08:51 — REGNUM Комментируя попытки Вашингтона обвинить Россию в намеренном разрастании продовольственного кризиса, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление кризиса произошло из-за западных санкций.
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«Дальнейшее усугубление кризиса произошло из-за введения Вашингтоном и его сателлитами нелегитимных санкций против РФ», — отметил он.
Российские экспортёры часто сталкиваются с проблемами, организованными США, среди которых, — отказы в получении кредитов и страховок, блокировка платежей, трудности с закупкой сельхозтехники.
«…США продолжают повышать пошлины на ввоз наших удобрений», — добавил он.
Ранее Антонов заявил, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта.
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