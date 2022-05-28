Донецк, , 09:55 — REGNUM В СК России возбуждены еще 7 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Об этом сообщили в СК РФ.

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Дела возбуждены в отношении командира 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Евгения Кураша, командира 3 парашютно-десантного батальона этой же бригады Эмиля Ишкулова, начальника артиллерии 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Владимира Капитулы, командира бригадной артиллерийской группы 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Нестеренко, а также лиц, которые уже являются фигурантами уголовных дел.

Среди них — военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Поступальский, Николай Янчий, Роман Мамавко, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Игорь Ситницкий, Сергей Смолик, Евгений Коростелев, Роман Забродский, Андрей Качанов, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Сирченко, Дмитрий Довбий, Вячеслав Бугайчук, Дмитрий Герасименко, Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артем Пучков, Геннадий Бойко, а также 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Зуев, Вячеслав Вессер, Игорь Скибюк, Павел Туровчик, Сергей Нестеренко и другие.

По данным следствия, с 22 по 27 мая 2022 г. указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения крупного калибра объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Докучаевск, Макеевка, Краматорск, Горловка, Ясиноватая, Мариуполь, и н.п. Новоандреевка, Никольское, Владимировка, Павловка, Еленовка, Благодатное Донецкой Народной Республики, а также в городах Артемовск, Сватово, Первомайск, Золотое-5 и н.п. Камышеваха, Воеводовка, Калиново-Борщеватое Луганской Народной Республики.

В результате обстрелов 8 мирных жителей погибли, 35 человек ранения получили, в том числе двое несовершеннолетних. Также повреждены 145 домов и объектов гражданской инфраструктуры, включая детсады, детскую поликлинику и спорткомплекс, и здание больницы.