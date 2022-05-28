Берлин, , 08:31 — REGNUM Дальнейший рост цен на сельскохозяйственную продукцию ожидается в Европе в связи с ограничениями на импорт минеральных удобрений из РФ и Белоруссии и возникшего на этом фоне дефицита. Об этом 28 мая передает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Загрузка минеральных удобрений в бункер Александр Погожев © ИА REGNUM

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Из-за изъятия с рынка российских комплексных и азотных и белорусских калийных удобрений сократится их использование, а следовательно — снизится урожайность зерновых культур.

ЕС импортировал из РФ 4,6 млн удобрений, их потребление по всей Европе — около 13 млн тонн.