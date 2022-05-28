Вашингтон, 28 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Российский рубль — самая устойчивая и эффективная валюта в мире в 2022 году, передает американский телеканал CBS.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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После того, как с марта многие страны — импортеры российского газа начали выполнять требование Москвы об оплате в рублях, российская валюта укрепилась — значительно. В материале телеканала отмечается, что росту рубля поспособствовали стремительный рост цен на энергоносители и контроль за оттоком капитала со стороны ЦБ.

Устойчивость рубля помогает защитить экономику России от санкций Запада, подчеркивается в сообщении.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о важности ослабления курса рубля, укреплявшегося на фоне падения российского импорта.