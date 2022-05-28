Москва, 28 мая, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Быстрый отказ ЕС от российского газа невозможен без значительных экономических потерь, считает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Падение темпов экономического роста будет вызвано высокими ценами на энергоресурсы. … Быстро отказаться от газа из РФ без значительных экономических потерь невозможно», — передает ее слова РИА Новости.

Также нет уверенности в том, что в регионе не будут закрыты основные крупные газопотребляющие предприятия, отметила она.

По данным Международного энергетического агентства, в 2021 г. ЕС импортировал из России 155 млрд куб. м газа — это 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что страны ЕС смогут отказаться от газа из РФ в течение 2-х лет.