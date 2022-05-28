Берлин, 28 мая, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Италия, Германия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины, пишет 28 мая Newsweek.

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Ранее Рим, Берлин, Париж вместе с Великобританией, США, Польшей и Прибалтийскими странами выступали за «стратегическое поражение» России. Теперь они больше озабочены тем, как можно завершить конфликт в кратчайшие сроки, пишет внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис.

«ФРГ, Италия и Франция все больше озабочены как можно более скорым завершением боевых действий на Украине», — отметил он и напомнил о словах экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который призвал Киев начать переговоры с Москвой в ближайшие месяцы.

Депетрис объяснил, что Владимир Зеленский не сможет не учитывать такой сценарий, при котором некоторые лидеры западных стран начнут менять свою позицию.