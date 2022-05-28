Токио, 28 мая, 2022, 05:39 — ИА Регнум. В Японии в 2021 году был зафиксирован самый низкий объём вылова морепродуктов за период с 1956 года, когда в стране начал проводиться сбор соответствующей статистики. Это следует из данных, которые 28 мая опубликовало министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии.

Японские рыбаки. 1930

Согласно отчёту, в прошедшем году объём промысла морепродуктов снизился ещё на 1,4% и составил лишь 4,2 млн тонн. Больше всего, как и в предшествующие годы, снизился вылов сайры и тихоокеанского кальмара. По мнению экспертов ведомства, негативная тенденция во многом связана с изменениями в экосистеме и климате.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи не снимет запрет на импорт морепродуктов из японской провинции Фукусима ради того, чтобы заручиться поддержкой Японии в своём стремлении присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP).

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