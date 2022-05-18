Токио, , 12:40 — REGNUM Экономика Японии сократилась в первые три месяца 2022 года, так как ее восстановлению препятствовали ограничения в связи с COVID-19 и резкий рост цен на сырьевые товары, сообщает 18 мая Financial Times.

Японские иены bfishadow

Сокращение шло медленнее, чем ожидалось, тем не менее крупнейшая развитая экономика Азии столкнулась с растущими затратами на импорт, которые усугубились из-за падения курса иены до многолетнего минимума.

Многие экономисты ожидают восстановления потребительских расходов, по мере того как власти ослабляют ограничения в связи с COVID-19. Это может позволить японской экономике вернуться к допандемическим уровням роста во второй половине 2022 года, демонстрируя, тем не менее, большое отставание от темпов восстановления в США и Европе.

Однако главный экономист Dai-ichi Life Research Institute Йосики Синке полагает, что восстановление будет медленным, поскольку резкое повышение стоимости импортных товаров ухудшило потребительские настроения. «Рост цен на нефть будет сильно сдерживать расходы, — добавляет он. — Экономический подъем к концу года может оказаться не таким большим, как ожидается».

Экономист компании Barclays Кадзума Маэда считает, что еще одним фактором риска, особенно для автомобильного экспорта, является нарушение цепочек поставок, усугубившееся в результате локдаунов в Китае.

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