Никосия, , 01:12 — REGNUM Любой въезжающий на Кипр турист или человек, путешествующий с другими целями, с 1 июня освобождается от обязанности предъявлять в аэропортах и морских портах сертификат вакцинации от COVID-19 и результата ПЦР-теста. Об этом со ссылкой на правительство Кипра 27 мая сообщает газета Cyprus Mail.

Кипр A.Savin

Cyprus Mail «С 1 июня всем путешественникам вне зависимости от страны их происхождения больше не требуется предъявлять действующий сертификат о прохождении вакцинации, справку о перенесённом заболевании, результаты ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген».

Отмечается, что основанием для принятия этого решения послужило улучшение в стране эпидемической ситуации.

Напомним, на Кипре с 11 апреля были существенно ослаблены коронавирусные ограничения, в частности, отменено обязательное ношение масок на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марокко приняли решение отменить требование о предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус при въезде в страну.

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