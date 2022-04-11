Ларнака, Кипр, , 06:55 — REGNUM На Кипре с 11 апреля отменяется обязательное ношение масок на улице и предъявление QR-кодов при входе в офисные и производственные помещения. Об этом сообщается в постановлении кабинета министров республики.

Кипр

Однако сотрудникам медицинских учреждений и персоналу домов престарелых, для прохода на рабочие места по-прежнему придётся иметь при себе SafePass, содержащий QR-код.

Кроме того, на Кипре сняты ограничения по заполняемости театров и кинозалов, разрешается организация палаточных городков и визиты к пациентам больниц при условии предварительного прохождения экспресс-теста на COVID-19. А также сокращён карантин с 10 до 7 дней, и до 25% сокращается перевод персонала на удалённую работу.

Помимо этого, с 15 апреля сводки о количестве заражённых коронавирусом и числе умерших от COVID-19 станут для киприотов еженедельными, а не ежедневными, как сейчас. С 18 апреля отменяется требование QR-кодов для посещения всех магазинов. Пока что разрешено без кодов посещать отдельно стоящие супермаркеты, небольшие магазины и аптеки.

Приятной новостью для туристов станет отмена с 18 апреля для авиапассажиров, летящих на Кипр, заполнения в онлайн-режиме формы CyprusFlightPass. Также будет отменена категоризация стран вылета, а невакцинированным туристам нужно будет предъявить по прибытии в аэропорт Ларнаки или Пафоса сертификата об отрицательном результате либо экспресс-теста, действительного в течение 24 часов, либо 72-часового ПЦР-теста.