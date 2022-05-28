Минск, , 00:25 — REGNUM Государственный пограничный комитет Белоруссии временно ограничил въезд в пограничную полосу рядом с украинской границей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Белорусские пограничники Gpk.gov.by

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«В целях обеспечения пограничной безопасности с 1 июня по 31 августа 2022 года временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области», — говорится в сообщении погранкомитета.

Ограничения не коснутся лиц, которые работают в пограничной полосе или охраняют границу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая заявил о создании в Вооруженных силах оперативного командования на украинском направлении.