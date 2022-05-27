Москва, , 20:07 — REGNUM Курсы доллара и евро продолжили расти по отношению к рублю на торгах в пятницу, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 66,70 рубля, что на 1 рубль 44 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро вырос на 1 рубль 69 копеек и достиг 69,69 рубля.

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Напомним, что накануне курс рубля на Московской бирже резко упал после продолжительного роста на фоне решения Банка России о понижении ключевой процентной ставки.

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