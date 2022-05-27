Москва, 27 мая, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о необходимости вернуться к прежнему равновесному курсу рубля, наверняка, понравится экспортёрам, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Центробанк РФ Рубль

«До 25 мая обменные курсы доллара и евро к рублю упали до уровней марта 2018 года, то есть они вернулись к своим рекордно низким значениям за последние пять лет.

Причинами такого обвала стали, прежде всего, сохраняющиеся ограничения для физлиц на операции с иностранной валютой, сжатие импорта и временная отмена Минфином «бюджетного правила».

В Минэкономразвития обосновывают критику укрепления рубля тем, что российская экспортная продукция при столь сильно выросшем рубле становится слишком дорогой для покупателей.

Ещё одним долгосрочным риском, связанным с резким укреплением рубля, для реального сектора российской экономики, является риск для импортозамещения, поскольку при дорогом рубле импорт дешевеет.

Соответственно, российскому бизнесу выгоднее приобретать более дешёвые товары, оборудование комплектующие и запчасти путём параллельного импорта, чем развивать производство отечественных аналогов.

Критику Минэкономразвития относительно укрепления рубля фактически уже давно поддерживает фондовый рынок: если с 11 по 25 мая рубль укрепился к доллару США на 11,7%, то рублёвый индекс Московской биржи за этот же период упал на 2%.

Это означает, что фондовый рынок, вероятно, был обеспокоен будущими финансовыми результатами российских экспортёров, которые в составе индекса представлены в большинстве.

Вопрос заключается в том, какой курс рубля считать по-настоящему равновесным, то есть устраивающим всех — экспортёров, бизнес, работающий на внутреннем рынке, государство и население.

Хотя по паритету покупательной способности (например, рассчитанному на основе стоимости батончика «Сникерс» в разных странах») доллар должен был бы стоить не дороже 48 рублей, такие уровни не устроят ни экспортёров, ни государство.

Если Минфин вернётся к «бюджетному правилу», то есть опять начнёт покупать валюту в ФНБ, рубль может вернуться к более существенному падению, чем сегодня.

Возможно, что с точки зрения экспортёров и государства равновесным для рубля может быть курс около 65-70 руб. за доллар, хотя по паритету покупательной способности и с точки зрения простого россиянина он всё равно будет сильно занижен.

Так что вопрос о том, что считать равновесным курсом рубля, пока можно считать открытым», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, курс рубля не должен оставаться на теперешнем уровне: нужно возвращаться к тому курсу, который был до введения санкций, заявил российский министр экономического развития Максим Решетников.

Читайте также: Глава Минэкономразвития заявил, что курс рубля нужно менять