Москва, 27 мая 2022, 15:34 — REGNUM Российский рок-музыкант Валерий Кипелов осудил слова лидера группы ДДТ Юрия Шевчука о России и рассказал о своем понимании Родины. Видео с выступления исполнителя появились в сети.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шевчук 18 мая на концерте в Уфе резко высказался о российском руководстве в контексте спецоперации ВС РФ на Украине.
В связи с этим в Уфе возбудили в отношении музыканта административное дело о дискредитации ВС России. Материалы передали 20 мая в Санкт-Петербург по месту жительства Шевчука.
Также отметим, что Шевчук объявил о прекращении концертной деятельности «ДДТ» в России. Подобное решение связано с массовой отменой выступлений коллектива по всей стране.
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