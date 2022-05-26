Москва, , 12:27 — REGNUM Известный музыкант Юрий Шевчук может покинуть территорию России из-за отмены концертов группы «ДДТ». Об этом пишет портал «‎Телепрограмма»‎ 26 мая.

Юрий Шевчук Кадр из интервью для проекта «‎Редакция»‎

«Приглашайте нас в Израиль, мы с удовольствием приедем, дадим на каком-нибудь стадионе, во дворце спорта, все обнимемся и подумаем, как жить дальше», — заявил артист. Помимо этого, Шевчук отметил, что у «ДДТ» составлена новая концертная программа, с которой он бы хотел продолжить гастролировать.

Ранее Юрий Шевчук объявил о прекращении концертной деятельности «ДДТ» в России. Подобное решение связано с массовой отменой выступлений коллектива по всей стране.

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