Москва, 27 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Предложение главы канадского минфина — олигархам России откупиться от санкций в пользу Украины — не блещет оригинальностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Цитата из х/ф «Окраина». Реж. Петр Луцик. 1998. Россия Олигарх

«Ранее через главного раввина Украины в СМИ уже поступала информация о том, что Петр Авен и Михаил Фридман перечислили на помощь Украине $150 млн. Подтверждения этой информации от них самих не поступало, но и опровержения тоже.

Но, насколько известно, санкции ни с одного из этих банкиров сняты не были. Прочие российские олигархи вряд ли согласятся на подобную схему, не имея твердых гарантий. А дать их в текущей ситуации никто не сможет. Санкции прописаны в американском законе, а вот пункт о снятии за помощь Украине в законе ничего не сказано.

В предложении канадского министра звучала формулировка «на восстановление Украины», что подразумевает, что конфликт будет завершен и при этом Запад сохранит контроль над Украиной, чтобы иметь возможность ее восстанавливать.

А это очень неопределенная перспектива, чтобы всерьез её обсуждать. А то может сложиться так, что деньги на восстановление Украины нужно будет в российский бюджет.

Кроме того, у большинства олигархов, хранящих капиталы на Западе, основные активы, приносящие им главный доход, находятся в России, и так явно выступать против российских властей и воли большинства населения для них небезопасно.

Ведь даже если официально Кремль не объявит такие действия изменой, вполне могут возникнуть сложности, всплыть какие-нибудь уголовные дела, начнется пересмотр условий приватизации или еще что-то в этом духе. Теперь уже России нет смысла осторожничать, боясь отпугнуть западных инвесторов.

Полагаю, источник этих предложений не в желании как-то помочь Украине — в конце концов, все вместе активы российских олигархов, заблокированные на Западе, оцениваются в сумму около $10 млрд, но значительная их часть не очень ликвидна — за шикарными яхтами, особняками и замками не стоят очереди.

При этом объемы помощи, которую оказывают Украине США и Европа существенно больше - даже если все активы российских олигархов вольются в этот поток, качественного роста не произойдет.

Но на Западе знают, что предпринятые ими шаги против собственности России и россиян нарушают множество положений международного права и могут быть оспорены в суде впоследствии, когда накал противостояния спадет. И ищут способ минимизировать объемы будущих исков.

Да и репутация Запада как убежища для капиталов со всего мира от этой ситуации отнюдь не укрепляется», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность для российских олигархов «откупиться» от санкций, направив при этом часть денег на восстановление Украины, рассматривают западные политики.

Читайте также: Олигархам России могут предложить «откупиться» от санкций в пользу Украины