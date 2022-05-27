Берлин, , 07:06 — REGNUM Возможность для российских олигархов «откупиться» от санкций, направив при этом часть денег на восстановление Украины, рассматривают западные политики. Об этом 26 мая сообщает агентство Associated Press.

Парусная яхта «А», принадлежащая российскому олигарху Андрею Мельниченко Sasha-int

По данным агентства, данную тему затронула на встрече министров финансов стран G7 в Германии глава канадского минфина Христя Фриланд. Она пояснила, что по данному вопросу с ней якобы связывались российские бизнесмены, с которыми она была знакома лично во время её работы журналисткой в Москве.

Украинские представители не возражали против предложения главы минфина Канады. Уточняется, что предложение было выдвинуто в контексте обсуждения предоставления дополнительной финансовой помощи Киеву. Замороженные активы российских олигархов были рассмотрены как возможный источник финансирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отстаивать активы, замороженные за рубежом.

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