Москва, , 14:47 — REGNUM Россия и другие страны ЕАЭС вносят очень серьёзный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Они ведут себя очень ответственно, заявил российский президент Владимир Путин 27 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В мире, отметил Путин, складывается непростая ситуация. Важно продолжать уделять особое внимание обеспечению продовольственной безопасности.

«Наши страны вносят очень серьёзный вклад в решение этих проблем, и Россия, и все другие члены нашей организации ведут себя в высшей степени ответственно», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что сегодня собственное производство полностью покрывает потребности всех пяти стран, входящих в организацию, по ключевым видам продовольствия и сельскохозяйственных товаров.

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