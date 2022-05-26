Москва, 26 мая, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Россия готова помочь странам Запада с зерном и удобрениями при условии снятия с РФ политически мотивированных ограничений, сообщили 26 мая в пресс-службе Кремля.

Зерно

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Италии Марио Драги при обсуждении ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности.

Президент РФ указал на необоснованность обвинений, которые звучат с Запада в адрес Москвы, якобы создающей проблемы с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Он отметил, что сложности вызваны во многом сбоями в работе производственных и логистических цепочек и финансовой политикой стран Запада в период пандемии.

Путин подчеркнул в разговоре с итальянским премьер-министром, что проблемы усугубились из-за введённых Европейским союзом и США санкций против России.

Российский президент сказал Драги, что Россия «готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада».