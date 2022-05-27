Москва, , 13:09 — REGNUM Совершив разворот в районе отметки 56 руб., доллар дорожает третью сессию подряд, наслаждаясь долгожданным отскоком после рекордной череды падения, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Так, нащупав дно на очередных многолетних минимумах, пара доллар/рубль с легкостью вернулась выше 60 руб., а сегодня и вовсе уже поднялась выше 67 руб. Так, от минимумов котировки отскочили уже более чем на 10% и теперь находятся неподалеку от цели в районе 70 руб.

До рубля наконец-то «достучались» — сочетание послабления норматива продажи экспортной выручки сырьевых компаний и еще одного, причем, внепланового, повышения ставки Банком России сделало свое дело.

После изначального толчка подъем «американца» ускорился уже на техническом аргументе — возвращение выше 60 руб. привлекло волну желающих примкнуть к покупателям дешевого доллара.

Теперь путь к 70 руб. теоретически открыт, тем более что через две недели состоится очередное заседание Банка России, на котором с большой долей вероятности ставка будет понижена снова.

На данном этапе власти, вероятно, пока будут занимать выжидательную позицию, чтобы отследить самочувствие рубля прежде чем принимать решения о дальнейшем смягчении мер валютного контроля.

Ближайшим сопротивлением для доллара сейчас является зона 67,50 руб., тогда как на случай возобновления снижения в фокусе внимания игроков находится отметка 65 руб.

После столь мощного трехдневного рывка пара может сделать паузу и повременить с развитием восходящего импульса. Волатильность в паре доллар/рубль будет оставаться высокой», — считает эксперт.

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