Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам дня 26 мая рубль сильно подешевел против иностранных валют. Продажи нацвалюты усилились перед внеочередным заседанием ЦБ России. заявил корреспонденту финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль

Пара доллар/рубль повысилась на 9,99%, до 65,26 руб., евро/рубль — на 12,16%, до 68,00 руб., фунт/рубль — на 6,78%, до 84,25 руб.

К активным продажам рубль подтолкнуло решение ЦБ снизить ключевую ставку на 300 б. п. — с 14% до 11%. Решение о снижении ключевой ставки банк принял опираясь на замедление темпов роста цен из-за укрепления рубля, низкую кредитную активность населения, а также снижение рисков для финансовой стабильности.

В пресс-релизе также сообщается о притоке средств на срочные рублевые депозиты, что указывает об отсутствии панических настроений среди населения в отношении будущего экономического роста в условиях санкций.

Следующее заседание состоится 10 июня. ЦБ РФ допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Смягчение монетарной политики является негативным фактором для рубля. За два дня рубль подешевел к доллару на 17,8%, до 65,83 руб., к евро — на 22,5%, до 69,96 руб. Его ослабление стало следствием комплексного действия принятых мер по смягчению валютного контроля и контроля над движением капитала.

Чтобы устранить дисбаланс между спросом и предложением уровень обязательной продажи валютной выручки экспортерами был понижен с 80% до 50%.

Также Банк России увеличил срок продажи валютной выручки до 120 рабочих дней. В сообщении на сайте регулятора говорится, что это делается «для расширения возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью».

Сегодня, 27 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $117,38 за баррель. Покупателям удалось пройти сопротивление $115. На следующей неделе ожидается тест уровня $120.

Предложение валюты со стороны экспортеров все еще значительное, поэтому с учётом роста нефтяных котировок, ослабление рубля замедлится. Для пары доллар/рубль сопротивлением выступает зона 70-71 руб.

После него ослабление ускорится. Здесь сработает технический фактор. В последние пять дней торговый объем держится больше $3,2 млрд.

Это указывает на то, что на максимальных отметках по рублю количество покупателей валюты значительно увеличилось на фоне ослабления ограничительных мер. Перед выходными ожидаю ослабления рубля к доллару до 67,50 руб., к евро — до 70,50 руб.

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