Москва, 27 мая 2022, 08:12 — REGNUM По итогам дня 26 мая рубль сильно подешевел против иностранных валют. Продажи нацвалюты усилились перед внеочередным заседанием ЦБ России. заявил корреспонденту финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль
Рубль

Пара доллар/рубль повысилась на 9,99%, до 65,26 руб., евро/рубль — на 12,16%, до 68,00 руб., фунт/рубль — на 6,78%, до 84,25 руб.

К активным продажам рубль подтолкнуло решение ЦБ снизить ключевую ставку на 300 б. п. — с 14% до 11%. Решение о снижении ключевой ставки банк принял опираясь на замедление темпов роста цен из-за укрепления рубля, низкую кредитную активность населения, а также снижение рисков для финансовой стабильности.

В пресс-релизе также сообщается о притоке средств на срочные рублевые депозиты, что указывает об отсутствии панических настроений среди населения в отношении будущего экономического роста в условиях санкций.

Следующее заседание состоится 10 июня. ЦБ РФ допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Смягчение монетарной политики является негативным фактором для рубля. За два дня рубль подешевел к доллару на 17,8%, до 65,83 руб., к евро — на 22,5%, до 69,96 руб. Его ослабление стало следствием комплексного действия принятых мер по смягчению валютного контроля и контроля над движением капитала.

Чтобы устранить дисбаланс между спросом и предложением уровень обязательной продажи валютной выручки экспортерами был понижен с 80% до 50%.

Также Банк России увеличил срок продажи валютной выручки до 120 рабочих дней. В сообщении на сайте регулятора говорится, что это делается «для расширения возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью».

Сегодня, 27 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $117,38 за баррель. Покупателям удалось пройти сопротивление $115. На следующей неделе ожидается тест уровня $120.

Предложение валюты со стороны экспортеров все еще значительное, поэтому с учётом роста нефтяных котировок, ослабление рубля замедлится. Для пары доллар/рубль сопротивлением выступает зона 70-71 руб.

После него ослабление ускорится. Здесь сработает технический фактор. В последние пять дней торговый объем держится больше $3,2 млрд.

Это указывает на то, что на максимальных отметках по рублю количество покупателей валюты значительно увеличилось на фоне ослабления ограничительных мер. Перед выходными ожидаю ослабления рубля к доллару до 67,50 руб., к евро — до 70,50 руб.

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