Москва, , 11:32 — REGNUM Ещё 44 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ поразила российская авиация в рамках специальной операции на Украине. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил 27 мая на брифинге.

Подбитый танк. Гражданская война на Украине Отряд Суть Времени в ДНР © ИА REGNUM

Он рассказал, что итогом воздушных ударов стало уничтожение более 250 украинских националистов и выведение из строя 84 единиц вооружения и военной техники. В том числе это девять танков, пять установок «Град», десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сказал Конашенков.

Он добавил, что уничтожены ещё два склада украинских боеприпасов. Один находился около посёлка Спорное в ДНР, второй — у города Барвенково в Харьковской области Украины.

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