Москва, , 12:25 — REGNUM Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили подразделения и технику, прибывшие в Донбасс для усиления украинской военной группировки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 26 мая на брифинге.

ВС России Министерство обороны России

Он рассказал, что за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и миномётных подразделений на огневых позициях и три склада боеприпасов.

«В районе железнодорожной станции Покровск Донецкой Народной Республики в результате удара уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки на Донбассе», — добавил Конашенков.

Всего с начала спецоперации, уточнил он, российские силы уничтожили 179 украинских самолётов и 127 вертолётов, 1019 беспилотников, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.

Читайте также: Удары российской авиации уничтожили более 350 украинских националистов