Москва, , 11:19 — REGNUM Сегодня, 27 мая, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и гостей первого в России Дома-музея семьи Ростроповичей с открытием в городе Оренбурге и пожелал осуществления намеченных планов, сообщается на сайте Кремля.

Мстислав Ростропович и Галина Вишневская Library of Congress

Президент выразил искреннюю признательность коллективу музея, сотрудникам архивов, реставраторам и представителям семьи Ростроповичей за кропотливую исследовательскую работу.

«Яркие страницы истории знаменитой семьи Ростроповичей тесно связаны с Оренбургом, и потому перед музеем стоят важные, востребованные задачи — бережно хранить память о выдающихся российских музыкантах», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге намерены подвернуть реконструкции дом-музей семьи Ростроповичей.

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