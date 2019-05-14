В Оренбурге дом-музей семьи Ростроповичей подвергнут реконструкции

Оренбург, , 08:09 — REGNUM В Оренбурге намерены подвернуть реконструкции дом-музей семьи Ростроповичей. В настоящее время московская фирма занимается разработкой проекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минкультуры.

По словам чиновников, свое видение пространства вновь создаваемого музея предлагают и оренбургские специалисты. Например, в разработке медийного материала для экспозиции будут задействованы преподаватели и студенты кафедры дизайна Оренбургского государственного университета.

В период реконструкции сотрудники Дома-музея Ростроповичей представляют передвижные творческие проекты. Так, в фойе Областной филармонии открыта фотовыставка «Мстислав Ростропович — маэстро Евразии». В экспозиция представлены редкие кадры из личного архива маэстро.

Напомним, музей семьи Ростроповичей открылся в Оренбурге в 2001 году. В одном доме соседствовали частный и муниципальный музеи. На протяжении многих лет хранители частного музея и муниципалитет конфликтовали.

В 2015 году частный музей закрылся, а его хранитель объявил о продаже экспонатов. Он заявил, что готов подарить исторические ценности области, если регион выкупит у него часть дома, в которой находится музей. Долгий и спорный вопрос об объединении частей музея в одно целое разрешился летом 2018 года. Дом-музей семьи Ростроповичей получил статус областного учреждения культуры.

Напомним, что вместе со своей семьей во время Великой Отечественной войны, 14-летним мальчишкой Мстислав Ростропович находился в эвакуации в Оренбурге-Чкалове. На старом кладбище, на проспекте Победы в Оренбурге похоронены его отец и крёстная мать.

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